Schweizer Volleyballerinnen für EM qualifiziert Die Schweizer Volleyballerinnen schaffen Historisches und qualifizieren sich erstmals auf sportlichem Weg für eine EM-Endrunde.

Das Schweizer Frauen-Volleyball ist im Vormarsch (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Mit dem Gewinn der ersten beiden Sätze im Heimspiel gegen Österreich sicherten sich die Schweizerinnen den einen noch benötigten Punkt.

Damit kann das Team von Timo Lippuner in der Gruppe B von den Österreicherinnen nicht mehr vom 2. Platz verdrängt werden, der zur Teilnahme an der EM-Endrunde im nächsten Sommer in Polen, Ungarn, der Slowakei und der Türkei berechtigt.