Schweizerinnen besiegen Schwedinnen im Schlager In der 2. Runde der Curling-EM im schwedischen Helsingborg erringen die Schweizerinnen um Skip Silvana Tirinzoni einen wichtigen und prestigeträchtigen Sieg. Sie bezwingen Olympiasieger Schweden 9:3.

Die Schweizer Nummer 4 Alina Pätz bei einer behutsamen Steinabgabe (Bild: Keystone/EPA RITZAU SCANPIX/HENNING BAGGER)

(sda)

Die Schweizerinnen und die Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg geben im europäischen Frauencurling den Ton an. Letzte Saison gewannen sie an den internationalen Titelkämpfen je zwei Spiele gegeneinander. Die Schwedinnen wurden vor einem Jahr Europameisterinnen, die Schweizerinnen holten im März den WM-Titel.

Keine der vier Begegnungen verlief derart klar wie die jetzige in der Round Robin in Helsingborg. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz starteten mit einem Zweierhaus und einem gestohlenen Stein. Sie kontrollierten von dort weg alles souverän und sicherten sich den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Vorrunde. Nach sieben von zehn Ends gaben die Schwedinnen in aussichtsloser Lage auf.

Am Sonntagabend treffen die Schweizerinnen auf Russland um Skip Alina Kowalewa.