Schwyzer Zweitligist erwartet hohen Besuch aus Bern Der interregionale Zweitligist Freienbach zieht das begehrteste Los für die Sechzehntelfinals im Schweizer Cup. Die Schwyzer werden die Young Boys, den Dominator, des nationalen Fussballs, empfangen.

Nicolas Moumi Ngamaleu (links) und Jean-Pierre Nsame sind in diesen Wochen bei YB für das Toreschiessen zuständig (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Die Auslosung der Sechzehntelfinals, die am Wochenende 14./15. September ausgetragen werden, brachte verschiedene weitere interessante Paarungen hervor. So werden die Grasshoppers den FC Servette zu einem Duell zweier Klubs der historischen Big Three des Schweizer Fussballs empfangen. Vier Super-League-Mannschaften müssen bei Gegnern aus der Challenge League antreten, nämlich Sion in Aarau, Zürich in Wil, St. Gallen in Winterthur und Lugano bei Lausanne-Sport.

Schweizer Cup. Auslosung der Sechzehntelfinals (14./15. September): Wil - Zürich. Aarau - Sion. Meyrin (1.) - Basel. Wohlen (1.) - Luzern. Winterthur - St. Gallen. Grasshoppers - Servette. Freienbach (2.i) - Young Boys. Stade Nyonnais (PL) - Thun. Lausanne-Sport - Lugano. Bellinzona (PL) - Neuchâtel Xamax.

Sursee (2.i) - Bulle (1.). Kriens - Stade Lausanne-Ouchy. Spiez (2.i) - Linth 04 (1.). Béroche-Gorgier (2.) - Lancy (1.). Olympique de Genève (1.) - Bavois (PL). Bassecourt (1.) - Rapperswil-Jona (PL).