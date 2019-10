Sean Simpson im Trainerstab von Fribourg Fribourg verzichtet vorerst darauf, einen neuen Cheftrainer zu verpflichten. Der Klub engagiert den ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Sean Simpson als Berater des Duos Christian Dubé/Pavel Rosa.

Sean Simpson, zuletzt in Kloten und bei Adler Mannheim als Trainer unter Vertrag, soll als Berater von Christian Dubé Fribourg-Gottéron helfen (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Die Verantwortung über die Mannschaft trägt weiterhin Dubé. Ab sofort erhält er aber in der Person von Simpson, der einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnete, prominente Unterstützung.

Simpson gewann 2013 mit dem Nationalteam die WM-Silbermedaille. Nach seinem Rücktritt als Nationaltrainer ein Jahr später feierte der britisch-kanadische Doppelbürger keine grossen Erfolge mehr. Engagements in der KHL (Jaroslawl) und Kloten endeten ebenso vorzeitig wie sein Trainerjob in Mannheim, wo er zuletzt im Dezember 2017 entlassen worden war.

Nach der Entlassung von Mark French nach nur sechs Partien ging es bei Fribourg-Gottéron unter dem Interimsduo Dubé/Rosa wieder aufwärts. Von fünf Partien gewannen die Freiburger in der National League immerhin deren drei. Am Sonntag scheiterte Gottéron jedoch in den Achtelfinals des Schweizer Cups auswärts an den Rapperswil-Jona Lakers (2:4).