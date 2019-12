Sechs Wochen Pause für Sanna Lüdi Skicrosserin Sanna Lüdi muss einmal mehr einen gesundheitlichen Rückschlag wegstecken.

Die Schweizer Skicrosserin Sanna Lüdi fällt rund sechs Wochen aus KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Die 33-Jährige zieht sich bei ihrem Sturz im Weltcup-Rennen in Val Thorens einen Teilabriss am Innenband des linken Knies zu.

Lüdi wird aufgrund der Verletzung eine sechswöchige Rennpause einlegen müssen, womit sie auch den Heimauftritt am Weltcup-Nachtrennen in Arosa am Dienstag verpassen wird.