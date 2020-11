Seferovic trifft zweimal, verliert aber Benfica Lissabon kassiert trotz zwei Toren von Haris Seferovic die zweite Niederlage in der portugiesischen Meisterschaft.

Haris Seferovic ist in dieser Saison treffsicher KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

(sda)

Benfica unterlag in der 7. Runde daheim Braga mit 2:3. Seferovic, der nach der Pause ins Spiel gekommen war, erzielte in der 68. und 87. Minute seine Saisontore 5 und 6. Braga ging bis in die 64. Minute mit 3:0 in Führung.