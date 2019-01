Sensation in Frankreichs Ligacup Die Viertelfinals des französischen Ligacups bringen eine Sensation. Das in nahezu stärkster Formation angetretene Paris Saint-Germain scheidet daheim gegen Guingamp mit 1:2 aus.

Goalie Karljohan Johnsson (links) und Etienne Didot freuen sich über Guingamps riesigen Coup bei PSG (Bild: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON)

(sda)

Neymar brachte PSG in der zweiten Halbzeit in Führung, kurz nachdem Marcus Thuram, der Sohn des legendären Nationalverteidiger Lilian Thuram für die Mannschaft aus dem 7000-Einwohner-Örtchen in der Bretagne einen Penalty verschossen hatte. In den letzten zehn Minuten schafften die krassen Aussenseiter jedoch die Wende - dank zwei weiteren Penaltys. Das Siegestor in der 93. Minute erzielte Marcus Thuram, der damit seinen Patzer mehr als nur gutmachte.

Während Paris Saint-Germain die Tabelle in der Meisterschaft souverän anführt, liegt Guingamp auf dem 20. und letzten Platz, zwei Punkte hinter Monaco.