Serena Williams nicht mehr am French Open Serena Williams muss ihre Jagd auf den 24. Grand-Slam-Titel vertagen. Die 39-jährige Amerikanerin erklärt am French Open kurz vor ihrem Zweitrunden-Spiel gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova Forfait.

Serena Williams erklärt ihren Rückzug KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino

(sda)

Williams hatte sich bei ihrem Halbfinal-Einzug am US Open an der linken Achillessehne verletzt. «Die Zeit, um mich davon zu erholen, war zu kurz», erklärte sie in Paris, nachdem sie die Auftaktpartie gegen Kristie Ahn noch gewonnen hatte. Es sei nicht schlimm, aber sie könne sich nicht gut bewegen.

Williams hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Seit der Geburt ihrer Tochter Olympia vor drei Jahren stand sie viermal im Final eines Grand-Slam-Turniers, musste sich aber immer geschlagen geben. Mit dem 24. Grand-Slam-Titel würde Williams die Bestmarke von Margaret Court egalisieren.