Shiffrin deklassiert ihre Gegnerinnen Mikaela Shiffrin scheint beim Weltcup-Riesenslalom von Kronplatz unantastbar. Die Amerikanerin fährt im ersten Lauf in einer eigenen Welt.

Mikaela Shiffrin - in Kronplatz eine Klasse für sich (Bild: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI)

(sda)

Vor einer Woche in Flachau hatte Mikaela Shiffrin im Slalom eine ihrer seltenen Niederlagen kassiert, wenn man Platz 2 hinter der Slowakin Petra Vlhova so bezeichnen will. Doch in Kronplatz trumpfte sie so bestechend auf wie kaum je zuvor im Riesenslalom, ihrer zweitbesten Disziplin. Die Französin Tessa Worley kam mit fast unglaublich anmutenden 1,39 Sekunden Rückstand auf Platz 2.

Petra Vlhova, in Semmering Siegerin des bisher letzten Riesenslaloms, belegt 1,42 Sekunden zurück den dritten Zwischenrang. Auffallend war, welch grosse Differenz Shiffrin in den steilen Abschnitten zu legen vermochte. Die Strecke in Kronplatz, wo die Frauen erst zum dritten Mal gastieren, gilt als vielleicht schwierigste überhaupt im Weltcup.

Wendy Holdener büsste auf Shiffrin 2,39 Sekunden ein, was schliesslich für den 11. Zwischenrang reichte. Holdener war in allen vier bisherigen Riesenslaloms die beste Fahrerin von Swiss-Ski, schon zuletzt allerdings zweimal ausserhalb der Top 10.

Für die positive Meldung aus Schweizer Sicht sorgte die Nidwaldnerin Andrea Ellenberger, die in Semmering als 22. ihre ersten Weltcuppunkte errungen hatte. In Kronplatz liegt für die in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen gebremste Innerschweizerin noch einiges mehr drin. Mit Nummer 30 setzte sich die 25-Jährige auf Platz 13, nur drei Hundertstel langsamer als Holdener.

Lara Gut-Behrami dagegen, in diesem Winter im Riesenslalom noch nie besser als 14., tat sich ein weiteres Mal schwer. Sie belegt bei Halbzeit Platz 17. Knapp drei Sekunden büsste die Tessinerin auf Shiffrin ein. Von den acht gestarteten Schweizerinnen schaffte es nur noch die Zürcherin Simone Wild als 25. in den finalen Durchgang.

Pech hatte die Walliserin Camille Rast, die wegen dem Pfeifferschem Drüsenfieber fast einem Jahr ausgesetzt hatte und erstmals wieder startete. Als 31. fehlten der 19-Jährigen drei Hundertstel. Auch Michelle Gisin (39.) verpasste nach einer fehlerhaften Fahrt die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Dasselbe gilt für Aline Danioth (46.). Jasmina Suter schied aus.