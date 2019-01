Sion holt Offensiv-Talent Blasucci Der FC Sion engagiert den Stürmer Noah Blasucci (19), der einen bis 2021 laufenden Vertrag über zweieinhalb Jahre (mit Option für eine weitere Saison) erhielt.

Sion engagierte den Thurgauer Noah Blasucci (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Der Thurgauer stand bis zum Ende der Hinrunde noch in der Challenge League bei Vaduz unter Vertrag. Dort kam der ehemalige Schweizer U18-Internationale aber nur auf vier Einsätze in der Meisterschaft. Blasucci hatte aus der Nachwuchsabteilung des FC St. Gallen den Sprung in den Profifussball geschafft.