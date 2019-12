Solide Leistung von Fähndrich zum Tour-de-Ski-Auftakt Nadine Fähndrich zeigt zum Auftakt der Tour de Ski in Lenzerheide eine solide Leistung. Die Luzernerin klassiert sich im Massenstart-Rennen über 10 km Skating im 19. Rang.

Nadine Fähndrich darf mit dem Tour-de-Ski-Auftakt zufrieden sein. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Der Rückstand auf die Siegerin Therese Johaug betrug etwas mehr als 50 Sekunden. Die Biathletin Selina Gasparin hingegen verfehlte an ihrem Wohnort als 36. die Weltcuppunkte um eine halbe Minute. Lydia Hiernickel (44.) und Laurien van der Graaff (49.) beendeten das Rennen im hinteren Mittelfeld.

Johaug brachte sich mit Blick auf den Gesamtsieg in der Tour de Ski in Position, allerdings weniger klar als vermutet. Die Norwegerin verabschiedete sich schon auf den ersten Kilometern vom Feld, büsste aber gegen Schluss einen Teil ihres Vorsprungs wieder ein. Die Differenz zu den ersten Verfolgerinnen, angeführt von Heidi Weng, betrug noch 12 Sekunden. Dieser Vorsprung reicht wohl nicht aus, um das Leader-Trikot in der Sprint-Etappe vom Sonntag erfolgreich zu verteidigen.