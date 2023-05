Formel 1 spendet eine Million Euro an Emilia Romagna

Der Formel 1 Grand Prix in Imola musste bereits am Mittwoch aufgrund der schweren Verwüstungen durch Unwetter in der Region Emilia Romagna abgesagt werden. Die schwersten Überschwemmungen seit hundert Jahren haben bislang 14 Menschenleben gefordert, über 25.000 Menschen mussten evakuiert werden. Während der Formel 1- Tross vorzeitig Richtung Monte Carlo zum kommende Woche anstehenden Grand Prix reist, unterstützt die Königsklasse die Region aktiv. Alpha Tauri-Pilot Nyck de Vries war auf dem Weg zu einem Sponsorenevent zeitweise zwischen seinem Hotel und der Teamfabrik in Faenza in einem kleiner Ort hängen geblieben, bekam von einem McLaren Mechaniker das Zimmer und berichtet, dass die Lobby als Schutzraum für Menschen diente, die evakuiert werden mussten. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda half in Faenza tatkräftig, indem er Schlamm von der Straße schaufelte.

Die Formel 1 selbst hat eine Million Euro (rund 974.000 Franken) an die offizielle Agentur für territoriale Sicherheit und Katastrophenschutz der Emilia-Romagna überwiesen. Formel 1-Geschäftsführer Stefano Domenicali, sagt: «Ich bin in der wunderbaren Emilia Romagna geboren und aufgewachsen, einer Gegend, die gerade einige der traurigsten Momente seiner Geschichte durchmachen muss.»

«Die Situation, in der sich die Gemeinden hier befinden, ist schrecklich, aber ich weiss, dass die Widerstandsfähigkeit und die Leidenschaft der Menschen in der Region, wie so viele in ganz Italien, diese Krise überstehen werden. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, und deshalb spenden wir, um die Hilfsmassnahmen vor Ort zu fördern. Ich spreche im Namen der gesamten Formel-1-Gemeinschaft: Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, und wir danken den Einsatzkräften für ihre unglaublichen unermüdlichen Einsatz.»

Die Fans sollen ihr Ticketentgelt zurück erhalten, wann der Grand Prix nachgeholt werden kann ist noch unklar.

Bereits am Donnerstag hatte Ferrari der Zivilschutzbehörde eine Million Euro überwiesen, die Formel 1 und ihre Teams fordern alle auf, mitzuhelfen und sagt: «Jede Spende zählt!»

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/conto-corrente-alluvioni-maggio-2023#

Das Girokonto läuft auf den Namen der Agentur für territoriale Sicherheit und Katastrophenschutz der Emilia-Romagna.

Um Spenden im Rahmen der von der Region «Hilfe für die Emilia-Romagna» ins Leben gerufenen Spendenaktion zu erleichtern, können diejenigen, die auf das angegebene Girokonto einzahlen möchten, auch die Abkürzung verwenden: AGENZIA REGIONALE SIC.T. PROTEZIONE CIVILE EMILIA ROMAGNA.