Weitere Operation für Andrin Frey

Andrin Frey muss weiterhin pausieren. Der 22-jährige Berner hat sich erneut operieren lassen müssen.

Im Februar musste sich Frey einer Operation am linken Fussgelenk unterziehen. Er verpasste deshalb die Teilnahme an den Europameisterschaften im April in Antalya in der Türkei. Nun folgte ein Eingriff an der Bizepssehne an der rechten Schulter. Der Kunstturner aus Steffisburg wird rund vier weitere Monate ausfallen.

Zuletzt stand Frey im vergangenen Jahr an den Europameisterschaften in München und an den Weltmeisterschaften in Liverpool für die Schweiz im Einsatz. In München belegte er sowohl mit der Mannschaft als auch beim Sprung den vierten Schlussrang. (sda)