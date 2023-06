Lettland mit Sensation, Titelverteidiger Finnland out

Co-Gastgeber Lettland gelingt an der Eishockey-WM eine Sensation. Er schaltet im Viertelfinal Schweden aus und trifft nun auf Kanada, das Titelverteidiger Finnland bezwingt. Der zweite Halbfinal lautet USA gegen Deutschland.

Die Letten schafften angetrieben von den euphorisierten Fans in Riga dank eines 3:1-Sieges gegen Schweden zum ersten Mal überhaupt an einer WM den Sprung in die Top 4. Überragender Spieler der Mannschaft des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Harijs Witolinsch war Rihards Bukarts. Der in Österreich bei Klagenfurt tätige Stürmer liess sich bei allen drei Toren seines Teams einen Assist gutschreiben.

Im Halbfinal gegen Kanada geniessen die Letten nun allerdings keinen Heimvorteil mehr, da dieser in Tampere stattfindet. Die in der Vorrunde wenig überzeugenden Nordamerikaner steigerten sich einmal mehr, als es zählte. Sie bezwangen Finnland in Tampere 4:1 und beendeten die Träume des Co-Gastgebers, den Titel erfolgreich zu verteidigen. In den letzten drei Weltmeisterschaften standen sich die beiden Teams jeweils im Final gegenüber - Kanada siegte einzig 2021.

Die USA beeindruckten derweil weiter. Die in der Vorrunde als einziges Team ungeschlagenen Amerikaner setzten sich gegen das von Kari Jalonen gecoachte Tschechien nach je einem Tor in jedem Drittel mit 3:0 durch. Die Treffer vor 7411 Zuschauern in Tampere erzielten Matt Coronato (13.), Nick Perbix (29.) und Cutter Gauthier (50.). (sda)