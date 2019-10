Sprunger mit Saisonbestzeit im Halbfinal Europameisterin Lea Sprunger qualifiziert sich an den Weltmeisterschaften in Doha über 400 m Hürden locker für den Halbfinal.

Lea Sprunger zeigte über 400 m Hürden einen überzeugenden ersten Auftritt in Doha (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Die 29-jährige Waadtländerin belegte in ihrem Vorlauf hinter der Amerikanerin Sydney McLaughlin den 2. Platz. Mit 54,98 Sekunden blieb sie zum ersten Mal in diesem Jahr unter 55 Sekunden - die Saisonbestzeit verbesserte sie um 15 Hundertstel.

Der Vorlauf unterstreicht, dass Sprunger rechtzeitig in Form gekommen ist, umso mehr, als sie bei der letzten Hürde Zeit verlor und sie auf den letzten Metern Tempo wegnahm. Der Halbfinal findet am Mittwochabend statt. Vor zwei Jahren an der WM in London war Sprunger Fünfte geworden.