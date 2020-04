St. Gallen will Eidgenössisches wieder zu sich holen Der Verein ESAF 2025 St. Gallen reicht die Bewerbung für die Organisation des Eidgenössischen Schwingfests 2025 ein.

Feststimmung am Eidgenössischen: St. Gallen will dies 2025 wieder erleben KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

St. Gallen war zuletzt 1980 Schauplatz des Grossanlasses. Als zweite Kandidatur aus dem Nordostschweizer Verband steht «ESAF Glarnerland+» mit Durchführungsort Mollis im Raum. Die Glarner arbeiten ebenfalls an einer Kandidatur.

Die Entscheid über die Vergabe wird an der Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Verbandes am 7. März 2021 in Chur fallen.