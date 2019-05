St. Louis mit Sieg-Premiere zum Ausgleich St. Louis gleicht im Kampf um den Stanley Cup gegen die Boston Bruins zum 1:1 aus. Die Blues gewinnen auswärts 3:2 nach Verlängerung und feiern ihren ersten Sieg in einer Finalserie.

Carl Gunnarsson (Nummer 4) lässt sich nach seinem Siegtreffer für St. Louis feiern (Bild: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA)

(sda)

Dreimal, von 1968 bis 1970, hatte St. Louis zuvor in einem Stanley-Cup-Final gestanden - und alle drei Serien 0:4 verloren. Die letzte Niederlage hatten die Blues vor 49 Jahren gegen Boston bezogen. Im 14. Anlauf hat es damit endlich geklappt.

Zweimal gingen die Bruins im ersten Drittel in Führung, zweimal vermochten die Blues auszugleichen. Charley Coyle (5.) im Powerplay und Joakim Nordström, er nur 41 Sekunden nach dem ersten Gegentor, hatten für die Einheimischen getroffen, Robert Bortuzzi (10.) und Wladimir Tarassenko (15.) für St. Louis.

Nach dem abwechslungsreichen Startabschnitt fielen während fast 50 Minuten keine Tore mehr. Für die Entscheidung zugunsten der Blues sorgte Carl Gunnarsson, ein Landsmann Nordströms, nach knapp vier Minuten in der Verlängerung.

In den nächsten zwei Spielen der Best-of-7-Serie hat St. Louis Heimrecht. Die Partien im Enterprise Center finden am Samstag- und am Montagabend Ortszeit statt.