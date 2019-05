Stan Wawrinka ohne Satzverlust in den Achtelfinals Stan Wawrinka (ATP 34) hat beim ATP-Masters-1000-Turnier von Madrid ohne Satzverlust die Achtelfinals erreicht.

Stan Wawrinka steht in Madrid ohne Satzverlust in den Achtelfinals (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/CHEMA MOYA)

(sda)

Der Waadtländer setzte sich in der 2. Runde gegen den Argentinier Guido Pella 6:3, 6:4 durch. Der 28-jährige Südamerikaner ist im ATP-Ranking acht Positionen besser klassiert als der Schweizer und stand zuletzt bei den gut besetzten Sandplatzturnier von Monte Carlo und Barcelona in den Viertelfinals.

In den Achtelfinals von Madrid trifft Wawrinka am Donnerstag auf den Japaner Kei Nishikori (ATP 7). Der als Nummer 6 gesetzte Asiate setzte sich nach einem Freilos in der 2. Runde gegen den Bolivianer Hugo Dellien 7:5, 7:5 durch.