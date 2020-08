Start-Ziel-Sieg für Hamilton in Spanien Lewis Hamilton gewinnt zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt den Grand Prix von Spanien.

Alleine auf weiter Flur: Lewis Hamilton fährt im Grand Prix von Spanien einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg ein KEYSTONE/AP/Bryn Lennon

(sda)

Der von der Pole-Position gestartete Engländer setzte sich im Mercedes ungefährdet vor Max Verstappen im Red Bull durch. Das Podest komplettiert Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Mit seinem 88. Sieg in der Formel 1, dem vierten in dieser Saison, vergrösserte Hamilton seinen Vorsprung an der Spitze des WM-Klassements auf Verstappen um 7 auf 37 Punkte.

Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, die Fahrer des Teams Alfa Romeo, gingen zum fünften Mal in Folge leer aus. Der Finne und der Italiener belegten mit einer Runde Rückstand die Plätze 14 und 16.