Stefanie Vögele in Prag auch im dritten Anlauf glücklos Stefanie Vögele erleidet am WTA-Turnier in Prag einen Dämpfer. Die Aargauerin verliert in der 1. Runde gegen die Slowakin Jana Cepelova diskussionslos 1:6, 2:6.

Out in der 1. Runde: Für Stefanie Vögele hat sich der Abstecher nach Prag auch diesmal nicht gelohnt (Bild: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY)

(sda)

Nach erbaulichen Leistungen zuletzt in Lugano und in Indian Wells fand Vögele gegen die slowakische Weltnummer 232 kein Rezept. Im ersten Vergleich mit der 25-jährigen ehemaligen Weltnummer 50 liess sich die Schweizerin den Service gleich fünfmal abnehmen. Selbst kam sie nur zu einer Breakchance, die sie Anfang des zweiten Satzes auch nutzte. Probleme hatte Vögele insbesondere mit dem zweiten Aufschlag, mit dem sie nur 21 Prozent der Punkte machte.

Mit dem Viertelfinal-Einzug in Lugano und dem Vorstoss in die 3. Runde von Indian Wells nach überstandener Qualifikation, unter anderem dank einem Sieg gegen Sloane Stephens, hatte Vögele in den letzten Wochen Aufwärtstendenz erkennen lassen. Dennoch blieben die Leistungen unbeständig. In Prag scheiterte sie auch im dritten Anlauf in der Startrunde. Schon zuvor hatte sie die Gewissheit, dass sie am French Open den Gang durch die Qualifikation wird antreten müssen.

Derweil überstand Jil Teichmann in Prag die Qualifikation. Die Bielerin setzte sich im entscheidenden Spiel gegen die Einheimische Denisa Allertova in zwei Sätzen durch und trifft in der 1. Runde des Haupttableaus auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 57).