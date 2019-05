Stéphane Henchoz wird Trainer in Sitten Der neue Trainer des FC Sion und Nachfolger von Murat Yakin heisst Stéphane Henchoz. Sions Präsident Christian Constantin gibt die Verpflichtung des 44-jährigen Altinternationalen bekannt.

Hat sich durch seine Hingabe als Trainer von Xamax für weitere Aufgaben empfohlen: Stéphane Henchoz wird neuer Sion-Coach (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Stéphane Henchoz lieferte in der Rückrunde bei Neuchâtel Xamax eine exzellente Arbeit ab, indem er als Nachfolger des entlassenen Michel Decastel den direkten Abstieg des vormaligen Schlusslichts abwenden konnte. Henchoz, der von Xamax' Präsident Christian Binggeli keinen weiterführenden Vertrag bekam, schliesst seine Arbeit in Neuenburger in der kommenden Woche mit den Barrage-Spielen gegen Aarau ab.