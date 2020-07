Subotic verlässt GC nach rund zehn Monaten Danijel Subotic (31) verlässt die Grasshoppers nach rund zehn Monaten wieder.

Danijel Subotic (links) verlässt die Grasshoppers nach zehn Monaten wieder KEYSTONE/WALTER BIERI

(sda)

Der 1,91 m grosse Mittelstürmer traf für die Zürcher in der Challenge League in 16 Spielen fünf Mal. Der bei Basel ausgebildete Kroate Subotic gilt als Wandervogel, er spielte schon in diversen Ländern und Kontinenten.