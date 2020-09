Super-Bowl-Champion Kansas City siegt zum Auftakt Die Kansas City Chiefs gewinnen ein halbes Jahr nach ihrem Triumph in der Super Bowl den Auftakt der NFL-Saison gegen die Houston Texans.

Quarterback Patrick Mahomes mit tollem Auftakt in diie Saison KEYSTONE/AP/Jeff Roberson

(sda/dpa)

Das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die Texaner vor fast Zuschauern 34:20. Trotz der Coronavirus-Pandemie durfte das Arrowhead-Stadion in Kansas City zu 22 Prozent genutzt werden.

Mahomes sammelte drei Touchdown-Pässe und führte sein Team zu einem ungefährdeten Erfolg. Neuling Clyde Edwards-Helaire hatte als Runningback ein gutes NFL-Debüt und erzielte für die Chiefs einen Touchdown für die Chiefs.

Vor der Partie hatten die Profis mit einer gemeinsamen Geste gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Auf einigen Helmen waren zudem Botschaften zu lesen. Die Texans blieben für die Nationalhymne in der Kabine, bei den Chiefs kniete ein Spieler.

Die NFL spielt ihre Saison in den jeweiligen Stadien der Teams. Die überwiegende Mehrheit verzichtet dabei wegen der lokalen Regeln in der Pandemie mindestens im September auf Zuschauer. Die meisten anderen Mannschaften starten am Sonntag in die Saison.