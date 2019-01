Super-Bowl-Champion Philadelphia gescheitert Die Philadelphia Eagles können ihren Meistertitel nicht verteidigen. Der letztjährige Super-Bowl-Champion verliert im Playoff-Viertelfinal gegen New Orleans 14:20.

Kein zweites Glanzstück: Der letztjährige Super-Bowl-Held Nick Foles scheiterte mit den Philadelphia Eagles im Playoff-Viertelfinal (Bild: KEYSTONE/FR44286 AP/BILL FEIG)

(sda)

Dabei waren die Eagles, die erst am letzten Spieltag überhaupt die Playoffs erreicht hatten, nahezu perfekt gestartet. Quarterback Nick Foles brachte sein Team mit zwei Touchdowns (ein Pass, einen selber gelaufen) im ersten Viertel mit 14:0 in Führung, im Anschluss punkteten allerdings nur noch die Gastgeber.

New Orleans' Quarterback Drew Brees überzeugte mit 301 Pass-Yards und zwei Touchdowns. Super-Bowl-Held Foles, eigentlich nur der Ersatz-Spielmacher von Philadelphia, beendete die Partie mit 201 Pass-Yards, einem Touchdown-Pass und zwei Interceptions. Im Final der National Conference empfangen die als Nummer 1 gesetzten Saints am Sonntag die Los Angeles Rams. Im anderen Halbfinal treffen die Kansas City Chiefs mit dem Aufsteiger Patrick Mahomes auf die New England Patriots mit dem bereits 41-jährigen Superstar Tom Brady.