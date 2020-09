Tagessieg für Deutschen Kämna - Podestplatz für Reichenbach Die 16. Etappe der Tour de France über 164 km von La Tour-du-Pin nach Villard-de-Lans wird eine Beute von Lennard Kämna. Schweizer Meister Sébastien Reichenbach belegt den 3. Platz.

Schweizer Meister Sébastien Reichenbach sorgte als Dritter der 16. Etappe nach Villard-de-Lans für den bereits vierten Schweizer Top-3-Platz bei der 107. Tour de France KEYSTONE/AP/Christophe Petit Tesson

(sda)

Bei der Bergankunft in Puy Mary (13. Etappe) sah sich Lennard Kämna als Zweiter noch knapp geschlagen. Vier Tage später klappte es für den 24-jährigen Deutschen vom Team Bora-Hansgrohe mit seinem ersten Tour-Etappensieg, dem zweiten als Profi.

Mit Sébastien Reichenbach gehörte in dieser ersten Alpen-Etappe auch ein Schweizer zur ursprünglich 23-köpfigen Spitzengruppe, die den Tagessieg unter sich ausmachte. Der Schweizer Meister aus dem Unterwallis konnte in der Schlussphase einzig Kämna und dem Ecuadorianer Richard Carapaz nicht folgen und klassierte sich mit knapp zwei Minuten Rückstand im 3. Rang. Reichenbach sorgte damit für die bereits vierte Schweizer Top-3-Platzierung in der 107. Frankreich-Rundfahrt. Die drei zuvor gingen alle auf das Konto des Berners Marc Hirschi.

Die Anwärter auf den Gesamtsieg nahmen es nach dem zweiten Ruhetag vergleichsweise gemächlich. Das Hauptfeld mit Leader Primoz Roglic erreichte nach 164 km das Ziel in Villard-de-Lans mit über einer Viertelstunde Rückstand.

Am Mittwoch folgt die Königsetappe der diesjährigen Grande Boucle: Start in Grenoble und 170 km später die Bergankunft auf dem Col de la Loze, mit 2304 m Höhe das Dach der diesjährigen Tour. Gut 60 km vor dem Ziel wird mit dem Col de la Madeleine noch ein zweiter Pass der höchsten Kategorie überquert.