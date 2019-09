Team World baut Führung aus Roger Federer und Stefanos Tsitsipas verlieren am Laver Cup die erste Partie vom Sonntag. Das europäische Duo unterliegt den Amerikanern John Isner und Jack Sock 7:5, 4:6, 8:10.

Tsitsipas (links) und Federer verlieren ihr Doppel gegen das amerikanische Duo Sock/Isner. (Bild: Salvatore di Nolfi/Keystone, Genf, 22. September 2019)

(sda)

Eigentlich hätte Rafael Nadal an der Seite von Federer spielen sollen. Der Spanier musste aber wegen einer Verletzung am Handgelenk für den Schlusstag des Laver Cup Forfait erklären. Dadurch verpasst er auch seinen geplanten Auftritt im Einzel. Dominic Thiem spielte an seiner Stelle gegen Taylor Fritz und verlor mit 5:7, 7:6 (7:3), 5:10.

Team World, der Aussenseiter im Duell mit Europa, führt nun 11:7 und benötigt aus den letzten zwei Duellen noch einen Sieg zum Gewinn des Laver Cup. Federer und Isner sowie Alexander Zverev und Milos Raonic stehen sich noch gegenüber.