Teichmann ohne Satzverlust in den Final Jil Teichmann setzt ihren Lauf in Lexington fort. Die Schweizerin bleibt im US-Bundesstaat Kentucky auch gegen die Amerikanerin Shelby Rogers ohne Satzverlust und greift nach ihrem dritten WTA-Titel.

Jil Teichmann zieht in Lexington in den Final ein KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Beim 6:3, 6:2 im ersten Duell mit der vier Jahre älteren und mit einer Wildcard ausgestatteten Rogers, die im Viertelfinal die topgesetzte Serena Williams aus dem Turnier warf, befand sich Teichmann einzig nach dem verlorenen ersten Servicegame in Rücklage. Ansonsten hatte sie das Geschehen gegen die im Ranking 53 Plätze schlechter klassierte Amerikanerin im Griff, obwohl sie weniger als die Hälfte ihrer ersten Aufschläge ins Feld brachte. Die Partie dauerte nur 70 Minuten.

Gegnerin am Sonntag ist entweder Jennifer Brady (WTA 49) oder Cori Gauff (WTA 53). Ihre beiden bisherigen Finals hat Teichmann im Vorjahr in Palermo und Prag für sich entschieden. Auf Hartbelag steht die in Spanien geborene Linkshänderin zum ersten Mal in einem Endspiel.