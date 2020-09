Teichmann zurück in der Spur Die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 54) findet beim Sandplatz-Turnier in Strassburg zurück in die Spur.

Jil Teichmann nimmt den Ball ins Visier. KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

(sda)

In der 1. Runde setzte sie sich 6:2, 6:3 gegen die 27 Plätze besser klassierte Amerikanerin Amanda Anisimova durch. Im Achtelfinal trifft die 23-jährige Bielerin auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 36) oder die Belgierin Alison van Uytvanck (WTA 64).

Nach ihrer Finalqualifikation beim Hartplatz-Turnier in Lexington und der 2. Runde als Qualifikantin beim Cincinnati-Turnier war Teichmann in eine kleine Baisse geraten. Sowohl am US Open als auch beim Sandeinstieg in Rom war sie ohne Sieg und Satzgewinn geblieben. Nun blieb sie beim Vorbereitungs-Event auf das French Open im Elsass gegen Anisimova in nur 68 Minuten aber ohne Probleme.