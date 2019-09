Timea Bacsinszky setzt Ende hinter durchzogene Saison Eine Woche nach ihrer Niederlage am WTA-Turnier in Seoul gegen die Amerikanerin Kristie Ahn gibt Timea Bacsinszky das vorzeitige Ende ihrer Saison bekannt..

Viel Geknorzte: Timea Bacsinszky beendet die Saison vorzeitig (Bild: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE)

(sda)

«Es war ein hartes Jahr. Ich muss neue Energie tanken», schrieb Bacsinszky, die in der Weltrangliste aktuell im 99. Rang klassiert ist, auf den sozialen Medien zu ihrem vorzeitigen Rückzug.

Die kommende Saison wird die Schweizerin ausserhalb der Top 110 in Angriff nehmen müssen, womit sie für das Australian Open nicht gesetzt sein wird und den Umweg über die Qualifikation antreten muss. Seit Anfang Juni ist Bacsinszky in sechs Turnieren angetreten und jeweils in der Startrunde gescheitert.