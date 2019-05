Timo Meier verhilft San Jose auf Finalkurs In den Playoffs der National Hockey League befinden sich Timo Meier (San Jose Sharks) und Dean Kukan (Columbus Blue Jackets) auf Finalkurs.

Timo Meier (in weiss) von den San Jose Sharks beschäftigt Colorados Goalie Philipp Grubauer und die gesamte Hintermannschaft der Avalanche. (Bild: KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI)

(sda)

Der 22-jährige Timo Meier, ein Produkt der Nachwuchsabteilung des EHC Herisau, hatte grossen Anteil am 4:2-Erfolg der San Jose Sharks bei Colorado Avalanche. Im ersten Abschnitt steuerte Meier innerhalb von 198 Sekunden ein Assist und ein Tor zur frühen 2:0-Führung der San Jose Sharks bei. Nur 65 Sekunden nach dem 2:2-Ausgleich Colorados liess Meier im Schlussabschnitt ein weiteres Assist folgen.

In den Playoffs gelangen Meier schon drei Tore und fünf Assists. Er stand in Spiel 3 in Denver bei allen vier Goals der Sharks auf dem Eis. Drei Treffer gelangen Logan Couture, der zu seinen Playoff-Toren 7 bis 9 kam.

In der Viertelfinalserie führen die San Jose Sharks gegen Colorado mit 2:1 Siegen, ebenso wie in der Eastern Conference die Columbus Blue Jackets (mit Verteidiger Dean Kukan) gegen die Boston Bruins. Columbus besiegte Boston vor eigenem Publikum mit 2:1.