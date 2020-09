Titelverteidiger Bernal gibt Tour de France auf Der Vorjahressieger Egan Bernal wirft bei der diesjährigen Tour de France das Handtuch. Er startet in Grenoble nicht zur 17. Etappe.

Sein Leiden hat für dieses Jahr ein Ende: Titelverteidiger Egan Bernal gibt die Tour de France auf KEYSTONE/AP/Christophe Ena

(sda)

«Egan ist ein echter Champion, der es liebt, Rennen zu fahren, aber er ist auch ein junger Fahrer, der noch viele Touren vor sich hat, und zu diesem Zeitpunkt halten wir es unterm Strich für klüger, mit dem Rennen aufzuhören», erklärte Ineos-Teamchef Dave Brailsford in einer Medienmitteilung. Bernal werde sich nun erholen und sich neue Ziele für die Saison setzen.

Vor der 17. Etappe von Grenoble auf den Col de la Loze lag er in der Gesamtwertung als 16. knapp über 19 Minuten hinter dem Führenden Primoz Roglic aus Slowenien. Am Sonntag war der 23-Jährige auf dem 15. Teilstück eingebrochen und hatte alle Chancen eingebüsst. Er hatte bereits das Vorbereitungsrennen Critérium du Dauphiné aufgeben müssen und war angeschlagen zur Tour gestartet.

«Natürlich wollte ich nicht, dass meine Tour de France so endet, aber ich stimme zu, dass es unter den gegebenen Umständen der richtige Entscheid für mich ist», wurde Bernal in der Team-Mitteilung zitiert. «Ich habe den grössten Respekt vor diesem Rennen und freue mich schon jetzt darauf, in den kommenden Jahren wiederzukommen.» Im vergangenen Jahr hatte er die Frankreich-Rundfahrt als jüngster Fahrer seit mehr als einem Jahrhundert gewonnen.