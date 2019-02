Titelverteidiger Tschechien in der 1. Runde gescheitert Titelverteidiger Tschechien scheidet im Fed Cup schon in der 1. Runde aus. Ohne ihre Spitzenspielerin Petra Kvitova verlieren die tschechischen Frauen ihr Heimspiel gegen Rumänien.

Verlor gegen Simona Halep: Tschechiens Teamleaderin Karolina Pliskova (Bild: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG)

(sda)

Das Doppel Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu sorgte am Sonntag in Ostrava in 2:53 Stunden durch ein 6:7 (2:7), 6:4, 6:4 gegen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova für den entscheidenden Punkt der Gäste zum 3:2. Rumänien trifft damit im Halbfinal am 20. und 21. April auf Frankreich, das sich gegen Belgien durchsetzte.

Im zweiten Halbfinal bekommt es Deutschland-Bezwinger Weissrussland mit Australien oder den USA zu tun.