Tom Lüthi nach Platz 4 neuer WM-Leader Tom Lüthi ist nach einem turbulenten Rennen in Assen neuer Leader in der Moto2-WM.

Grund zur Freude: Tom Lüthi ist neuer Leader in der Moto2-WM (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/ENRIC FONTCUBERTA)

(sda)

Zwar verpasste er beim GP der Niederlande als Vierter seinen dritten Podestplatz in Serie. Da jedoch Alex Marquez zwei Runden vor Schluss in Führung liegend stürzte, übernahm Lüthi mit 117 gegen 111 Punkten die Führung in der Gesamtwertung.

Den Sieg holte sich erstmals in der Moto2 der Spanier Augusto Fernandez.

Dominique Aegerter schaffte auf der MV Agusta als Neunter sein bestes Saisonresultat.