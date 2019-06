Tonus und Seewer mit weiteren Podestplätzen Die Schweizer Motocrosser Arnaud Tonus und Jeremy Seewer überzeugen auch beim MXGP-WM-Wochenende in Teutschenthal mit Podestplätzen.

Der Schweizer Motocross-Rennfahrer Jeremy Seewer (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Der Genfer Tonus klassierte sich in Deutschland als Zweiter und Dritter in beiden Rennen in den Top 3, was hinter dem slowenischen Doppelsieger Tim Gajser (Honda) zu Tagesrang 2 ausreichte. Tonus' Yamaha-Markenkollegen Seewer wurde nach je einem 3. und 8. Platz in der Endabrechnung Fünfter.

In der WM-Wertung setzte sich Gajser wohl vorentscheidend von seinem Titelkonkurrenten Antonio Cairoli ab. Der in Teutschenthal verletzungsbedingt abwesende Italiener liegt nun bereits 83 Punkte hinter dem Seriensieger aus Slowenien zurück (358:441). Unmittelbar dahinter folgt das Schweizer Duo. Der Zürcher Seewer (289 Punkte) liegt als Dritter nun nur noch einen Zähler vor Tonus (288). Gefahren sind 20 von 36 Saisonrennen.