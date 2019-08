Top-10-Spieler drängeln nach Basel Die Top-10-Spieler drängeln an die Tennis Swiss Indoors in Basel (19. bis 27. Oktober).

Lokalmatador Roger Federer führt das hochkarätige Feld der Swiss Indoors in Basel an (Bild: KEYSTONE/AP The Cincinnati Enquirer/SAM GREENE)

(sda)

Mit Roger Federer (ATP 3), Alexander Zverev (ATP 6), Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Fabio Fognini (ATP 10) sind vier Wochen vor dem Nennschluss vier angemeldet.

Ausserdem schrieben sich der Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 11) und der Kroate Marin Cilic (ATP 18) ein. Cilic gewann in Basel vor drei Jahren das Turnier. Stan Wawrinka, die Nummer 2 der Schweiz, muss als Nummer 23 der Welt um einen Platz in der Gesetztenliste bangen.

Fognini, vor zwei Jahren Sieger am Swiss Open in Gstaad, tritt erstmals an den Swiss Indoors an. In dieser Saison schaffte er erstmals den Vorstoss unter die ersten zehn, primär wegen seines Turniersieges am Masters-1000-Event in Monte Carlo, wo er Zverev und Rafael Nadal besiegte.

Bautista Agut verfügt durchaus über die Fähigkeit, bis in zwei Monaten ebenfalls zu den besten zehn Akteuren der Welt zu gehören. Der 31-Jährige besiegte heuer auf Hartplätzen zweimal den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, erreichte in Wimbledon die Halbfinals und kann am US Open wegen einer Erstrundenniederlage vor einem Jahr voll punkten.

Derzeit sind im Vorverkauf (www.swissindoorsbasel.ch oder Ticketcorner) noch Tickets bis Donnerstag erhältlich. Roger Federer bestreitet seine ersten Partien am Montag und im Erfolgsfall am Mittwoch.