Toronto vor erstem NBA-Titelgewinn Die Toronto Raptors stehen vor dem ersten Titelgewinn in der National Basketball Association (NBA). Der einzige kanadische NBA-Klub feiert in Oakland einen 105:92-Sieg bei den Golden State Warriors.

Torontos Center Serge Ibaka (Nummer 9) nach einem erfolgreichen Dreipunkte-Wurf in Oakland gegen Golden State, daneben dreht Teamkollege Kawhi Leonard ab (Bild: KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRANK GUNN)

(sda/apa)

Die Raptors führen damit in der Final-Serie bereits 3:1. Bereits in der Nacht auf Dienstag können die Raptors vor eigenem Publikum mit einem weiteren Erfolg erstmals die NBA-Meisterschaft gewinnen.

Bester Mann auf dem Parkett war Torontos Superstar Kawhi Leonard mit 36 Punkten und zwölf Rebounds. Es war das bereits 14. Spiel des Kaliforniers mit mindestens 30 Zählern in den laufenden Playoffs. «Ich spiele, um zu gewinnen, nicht für irgendwelche Rekorde», betonte Leonard gewohnt stoisch und nüchtern im ersten TV-Interview unmittelbar nach Ende der Partie.

Der 27-Jährige hatte sein Team zunächst im ersten Viertel, das noch mit 23:17 an Titelverteidiger Golden State gegangen war, mit 14 Punkten fast im Alleingang in Schlagdistanz gehalten. Denn den Warriors stand wieder Shooting Guard Klay Thompson (28 Punkte), der zuletzt bei der 109:123-Heimniederlage wegen einer Oberschenkelzerrung gefehlt hatte, zur Verfügung. Und auch «Big Man» Kevon Looney erhielt von den Ärzten überraschend die Spielerlaubnis, da sich sein Bruch am ersten Rippenknorpel durch einen Einsatz nicht verschlechtern konnte.

Nach einem punktlosen zweiten Viertel von Leonard folgte nach der Pause seine nächste starke Phase mit 17 Zählern. Mit 37:21 gingen die dritten zwölf Minuten deshalb klar an die Gäste, die sich somit nicht nur die erste Führung erarbeiteten, sondern sogar zweistellig absetzten. Und diesen Vorsprung verteidigte der Finaldebütant auch im Schlussabschnitt erfolgreich, liess sich dabei auch nicht von einer Verletzung von Fred VanVleet aus der Bahn bringen.

Der Point Guard war unter dem Korb vom nach einem Foul landenden Warriors-Spieler Shaun Livingston unabsichtlich mit dem Ellbogen hart im Gesicht getroffen worden. Dabei erlitt VanVleet nicht nur ein blutendes Cut unter dem rechten Auge, das sogleich in der Kabine mit sieben Stichen genäht wurde, sondern verlor auch noch einen Zahn. Der 25-Jährige sass aber in den Schlussminuten schon wieder einsatzbereit auf der Bank.

Den Warriors bleibt bei ihrem Angriff auf den dritten NBA-Titel en suite nun nur noch die Hoffnung, dass ihr Topstar Kevin Durant in der nächsten Woche sein Comeback gibt und dabei gleich in Hochform agieren kann. Nach einer am 8. Mai erlittenen Wadenzerrung gegen die Houston Rockets mit Clint Capela verpasste der 30-Jährige bereits sein neuntes Match in Folge.

Bisher ist in einer Finalserie erst einem einzigen NBA-Team ein Comeback nach 1:3-Rückstand gelungen: 2016 hatten sich die Cleveland Cavaliers am Ende noch mit 4:3 gegen die Golden State Warriors durchgesetzt.