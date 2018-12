Tottenham Hotspur strauchelt im Wembley Für Tottenham Hotspur, den Tabellenzweiten der Premier League, endet das Jahr 2018 mit einem Rückschlag. Die Londoner verlieren im Wembley gegen den Aufsteiger Wolverhampton Wanderers 1:3.

Wolverhamptons Willy Boly leitete mit seinem Kopfballtreffer zum 1:1 den Umschwung im Wembley ein (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

(sda)

Bis zur 72. Minute lag das Team von Mauricio Pochettino dank dem 13. Saisontor von Harry Kane auf Kurs, ehe den Gästen mit drei Toren innerhalb von einer Viertelstunde der Umschwung gelang.

Nach fünf Siegen endete damit die positive Serie der Spurs, die zuletzt in zwei Partien elf Tore geschossen und in der Tabelle Manchester City überholt hatten. Aufsteiger Wolverhampton rückte in der Tabelle dank dem Sieg auf Rang 7 vor.

Newcastle kam in Watford zu einem 1:1, Fabian Schär wurde in der Pause eingewechselt. Florent Hadergjonaj verlor mit Huddersfield Town das Duell am Tabellenende bei Fulham nach einem Treffer des Serben Aleksandar Mitrovic in der Nachspielzeit 0:1.

Telegramme und Tabelle

Watford - Newcastle 1:1 (0:1). - 20'336 Zuschauer. - Tore: 29. Rondon 0:1. 82. Doucouré 1:1. - Bemerkung: Newcastle ab 46. mit Schär.

Fulham - Huddersfield Town 1:0 (0:0). - 24'423 Zuschauer. - Tor: 91. Mitrovic 1:0. - Bemerkung: Huddersfield mit Hadergjonaj.

Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 1:3 (1:0). - 46'356 Zuschauer. - Tore: 22. Kane 1:0. 72. Boly 1:1. 83. Jimenez 1:2. 87. Helder Costa 1:3.

20. Runde. Weitere Partien: Brighton & Hove Albion - Everton 1:0. Leicester City - Cardiff City 0:1. Liverpool - Arsenal 18.30. - Rangliste: 1. Liverpool 19/51 (43:7). 2. Tottenham Hotspur 20/45 (43:21). 3. Manchester City 19/44 (51:15). 4. Chelsea 19/40 (37:16). 5. Arsenal 19/38 (41:25). 6. Manchester United 19/32 (37:31). 7. Wolverhampton 20/29 (23:23). 8. Leicester City 20/28 (24:23). 9. Watford 20/28 (27:28). 10. West Ham United 19/27 (27:28). 11. Everton 20/27 (31:30). 12. Bournemouth 19/26 (27:33). 13. Brighton & Hove Albion 20/25 (22:27). 14. Crystal Palace 19/19 (17:25). 15. Newcastle United 20/18 (15:27). 16. Cardiff City 20/18 (19:38). 17. Southampton 19/15 (20:35). 18. Fulham 20/14 (18:43). 19. Burnley 19/12 (17:41). 20. Huddersfield Town 20/10 (12:35).