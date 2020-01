Tottenham Hotspur verpflichten Steven Bergwijn Die Tottenham Hotspur haben einen Ersatz für ihren derzeit verletzten Captain Harry Kane gefunden. Der Premier-League-Klub verpflichtet den niederländischen Stürmer Steven Bergwijn vom PSV Eindhoven.

Steven Bergwijn hier im Duell mit Basels Eray Cömert, wechselt in die Premier League KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

(sda)

Der 22-jährige niederländische Internationale soll das Team von José Mourinho gemäss britischen Medien rund 32 Millionen Euro gekostet haben. Bergwijn, der für Eindhoven in der laufenden Saison in 29 Einsätzen sechs Tore und 13 Assists erzielte, erhielt in London einen bis 2025 gültigen Vertrag.

Mourinho hatte nach dem Ausfall von Kane bereits angekündigt, dass er nach einem Ersatzmann in der Offensive suchen wolle. Der englische Nationalspieler war Mitte Januar am Oberschenkel operiert worden. Er wird im April zurückerwartet.