Fussball Tottenham steht im Ligacup-Final Tottenham Hotspur erreicht zum ersten Mal seit 2015 und zum neunten Mal insgesamt den Final im englischen Ligacup. Dort trifft das Team von José Mourinho auf Manchester United oder Manchester City.

José Mourinho erreicht mit Tottenham den Ligacup-Final KEYSTONE/EPA/Clive Rose / POOL

(sda)

Tottenham setzte sich im Halbfinal-Duell zweier Londoner Klubs gegen den Zweitligisten Brentford mit 2:0 durch. Der Vierte der Championship hatte zuvor im K.o.-Wettbewerb mit Southampton, West Bromwich Albion, Fulham und Newcastle United der Reihe nach vier Klubs aus der Premier League ausgeschaltet. Für den Oberklassigen trafen Moussa Sissoko (13.) und Son Heung-min (70.).

Im Final trifft Tottenham am 25. April im Londoner Wembley-Stadion auf Manchester United oder Manchester City. Die beiden Stadtrivalen machen am Mittwoch im Old Trafford den zweiten Finalisten unter sich aus.