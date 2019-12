Trainer Mark van Bommel in Eindhoven entlassen Mark van Bommel (42) ist nicht mehr Trainer der PSV Eindhoven. Der niederländische Spitzenklub trennte sich am Tag nach einer 1:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam vom ehemaligen Internationalen.

Einmal zu viel verloren: Trainer Mark van Bommel wurde beim PSV Eindhoven entlassen KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

(sda/dpa)

Eindhoven steht auf dem 4. Platz der Ehrendivision, hat aber bereits zehn Punkte Rückstand auf die führenden Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar. Auch in der Champions League schied der Zweite der letztjährigen Meisterschaft mit nur zwei Punkten in den Gruppenspielen aus.

Van Bommel, der als Aktiver unter anderem beim PSV, Barcelona, Bayern München und der AC Milan spielte, war in seiner zweiten Saison als Cheftrainer von Eindhoven. Der Klub will noch am Montag seinen Nachfolger vorstellen.