Training vom Mittwoch abgesagt Das zweite Abfahrtstraining der Frauen in Lake Louise ist abgesagt. Grössere Neuschnee-Mengen und anhaltender Schneefall verhindern einen Einsatz am Mittwoch.

(sda)

Die Frauen bestreiten im Skiresort in der kanadischen Provinz Alberta am Freitag und Samstag zwei Abfahrten und am Sonntag einen Super-G. Am Donnerstag ist ein weiteres Training angesetzt.