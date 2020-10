Tsitsipas überzeugend in den Halbfinal Stefanos Tsitsipas zieht mit einem überzeugenden 7:5, 6:2, 6:3-Sieg gegen den als Nummer 13 gesetzten Andrej Rublew in die Halbfinals des French Open ein.

Angriffig und erfolgreich: Stefanos Tsitsipas stürmte beim French Open in den Halbfinal KEYSTONE/AP/Christophe Ena

(sda)

Dort trifft der Weltranglisten-Sechste aus Griechenland am Freitag auf die Nummer 1 Novak Djokovic oder den Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 18).

Der Viertelfinal gegen Rublew war für Tsitsipas in etwa eine Kopie des gesamten Turniers. Der 22-jährige Athener geriet zu Beginn 3:5 in Rückstand, legte dann aber einen eindrücklichen Zwischenspurt hin und geriet nie mehr in Gefahr. Letztlich brauchte er weniger als zwei Stunden für seinen ersten Erfolg im vierten Duell gegen den gleichaltrigen Russen. Vor zehn Tagen hatte im Final von Hamburg noch Rublew obenaus geschwungen.

Tsitsipas hatte in der 1. Runde gegen den Spanier Jaume Munar die ersten zwei Sätze verloren, seither trumpft der Masters-Champion des letzten Jahres aber gross auf. In den letzten vier Partien hat er keinen Satz mehr abgeben müssen. In dieser Verfassung könnte er allenfalls auch dem Turnierfavoriten Djokovic gefährlich werden, wenn dieser sich wie erwartet gegen Carreño Busta durchsetzt.

Für den Griechen ist es der zweite Grand-Slam-Halbfinal nach dem Australian Open 2019, wo er Roger Federer bezwungen und danach gegen Rafael Nadal verloren hatte. Gegen Djokovic hat er immerhin zwei von bisher fünf Direktbegegnungen gewonnen.