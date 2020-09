Über eine halbe Milliarde weniger TV-Einnahmen Die Folgen der Coronavirus-Pandemie kosten den europäischen Fussball alleine wegen der TV-Rechte aus dem Europacup mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Andrea Agnelli prognostiziert weniger rosige Zeiten für den Fussball KEYSTONE/EPA/ROBERTO BREGANI

(sda/dpa)

Die UEFA zahle wegen der Unterbrechung von Champions League und Europa League 575 Millionen Euro an die übertragenden Sender zurück, sagte Andrea Agnelli, Vorsitzender der Europäischen Klubvereinigung ECA, am Dienstag. «Das ist alles Geld, das nicht verteilt werden wird», betonte der Chef von Juventus Turin bei seiner Rede an 250 Mitglieder der ECA-Generalversammlung.

Agnelli prophezeite weitere deutliche finanzielle Auswirkungen für die europäischen Vereine aufgrund der Pandemie. Bereits zuvor war die ECA davon ausgegangen, dass die Einnahmen der kommenden beiden Jahre um vier Milliarden Euro sinken würden. Alle Vereine hätten das Problem, dass sie vor fast leeren Zuschauerrängen spielen müssten, sagte der ECA-Chef. «Es ist nicht nur die Atmosphäre, die der Sport schafft, sondern auch der komplette Verlust einer sehr wichtigen Quelle von Einnahmen für jeden.»

Agnelli rechnet auch damit, dass die Gelder aus Sponsorendeals wie beispielsweise für Trikotwerbung sinken. «Wir sind nicht in der Position, das zu liefern, was wir versprochen haben», sagte der 44-jährige Italiener. «Ich bin ziemlich sicher, dass wir Rabatte sehen werden.» Der Transfermarkt werde zwischen 20 bis 30 Prozent einbrechen, meinte Agnelli.