Unerschrockenen St. Gallern fehlen nur die Tore Die blutjunge Mannschaft des FC St. Galle setzt ihre Serie gute Spiele in der Super League fort. Daheim gegen Leader Basel reicht es ihnen nicht zum Sieg. Aber sie sind beim 0:0 das bessere Team.

St.Gallens Spanier Victor Ruiz hatte den Matchball in den Füssen (Bild: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE)

(sda)

Die sehr guten Darbietungen der jüngsten Zeit - besonders der 4:0-Heimsieg gegen Thun - haben die vielen Youngsters im St. Galler Team offensichtlich verwegen gemacht. In der ersten Halbzeit erspielten sie sich zwar keine zwingenden Chancen, aber spielerisch und nach Spielanteilen dominierten sie den FCB so, wie es in dieser Saison noch keiner Schweizer Mannschaft geglückt ist - nicht einmal denn Young Boys beim 1:1 in Bern.

Im gesamten Spiel gab es nicht viele hochwertige Torchancen. Die erste war dafür eine hundertprozentige, der Matchball für den FCSG. In der 77. Minute kam Victor Ruiz aus gut zehn Metern nach Vorarbeit des eingewechselten Cedric Itten in bester Position an den Ball. Aber der Schuss des Spaniers ging über die Latte. In eine ähnlich gute Position brachte sich auch Basels Sturmspitze Kemal Ademi, für Arthur Cabral eingewechselt, kurz vor Schluss auf. Aber auch sein Schuss geriet zu hoch.

Telegramm

St. Gallen - Basel 0:0

16'912 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore:

St. Gallen: Stojanovic; Hefti (71. Kräuchi), Stergiou, Letard, Muheim; Görtler, Quintilla, Guillemenot, Ruiz; Demirovic, Babic (69. Itten).

Basel: Omlin; Widmer, Bergström, Alderete, Petretta; Xhaka (63. Cömert), Zuffi; Stocker, Campo (78. Bua), Okafor; Cabral (63. Ademi).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Bakayoko, Nuhu, Lüchinger, Fazliji (alle verletzt), Vilotic und Rüfli (beide nicht im Aufgebot). Basel ohne Frei, Van Wolfswinkel und Kuzmanovic (alle verletzt). Verwarnungen: 8. Xhaka (Foul), 22. Bergström (Foul), 33. Guillemenot (Foul), 41. Demirovic (Foul), 43. Cabral (Unsportlichkeit), 73. Cömert (Foul), 80. Ademi (Foul), 88. Letard (Foul).