Union Berlin mit Bundesliga-Rekordsieg Urs Fischer führt Union Berlin zum höchsten Bundesliga-Sieg der Klubgeschichte. Der Zürcher Trainer und die Hauptstädter gewinnen in der 7. Runde das Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld 5:0.

Daumen hoch nach Rekordsieg: Urs Fischer und Union Berlin rücken in der Bundesliga auf Platz 5 vor KEYSTONE/EPA/Matthias Hangst / POOL

(sda)

Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage rückte Union Berlin in der Rangliste auf Platz 5 vor. So gut waren die Berliner in der Bundesliga seit ihrem ersten Aufstieg im Sommer 2019 noch nie klassiert.

Weiterhin nicht vom Fleck kommt dafür Schalke. Der kriselnde Grossklub konnte drei Tage nach dem ersten Saisonsieg überhaupt (im Cup) in der Bundesliga nicht nachlegen. Beim bislang punktelosen Tabellenletzten Mainz mussten die Schalker nach zweimaligem Rückstand froh sein, am Ende wenigstens einen Punkt gewonnen zu haben. Das 2:2 für Schalke fiel dabei acht Minuten vor dem Ende durch ein Eigentor von Mainz' Niederländer Jeremiah St. Juste.

Vor dem Anpfiff des Spitzenspiels zwischen Titelverteidiger Bayern München und Herausforderer Borussia Dortmund schob sich RB Leipzig vorübergehend auf den 1. Platz. Der Champions-League-Teilnehmer gewann sein Heimspiel gegen Freiburg problemlos 3:0 und liegt fürs Erste einen Punkt vor den Münchnern und den Dortmundern.

Telegramme:

Augsburg - Hertha Berlin 0:3 (0:1). - Tore: 44. Cunha (Foulpenalty) 0:1. 52. Lukebakio 0:2. 86. Piatek 0:3. - Bemerkung: Augsburg mit Vargas (bis 77.).

Union Berlin - Arminia Bielefeld 5:0 (3:0). - Tore: 3. Endo 1:0. 14. Andrich 2:0. 45. Becker 3:0. 52. Kruse (Foulpenalty) 4:0. 89. Teuchert 5:0. - Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Mainz - Schalke 2:2 (2:1). - Tore: 6. Brosinski (Foulpenalty) 1:0. 36. Uth 1:1. 45. Mateta (Foulpenalty) 2:1. 82. St. Juste (Eigentor) 2:2. - Bemerkung: Mainz mit Edimilson Fernandes.

RB Leipzig - Freiburg 3:0 (1:0). - Tore: 27. Konaté 1:0. 70. Sabitzer (Foulpenalty) 2:0. 89. Angelino 3:0.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:0). - Tore: 16. Gonzalez (Foulpenalty) 1:0. 37. Castro 2:0. 61. André Silva 2:1. 75. Abraham 2:2. - Bemerkung: VfB Stuttgart mit Kobel, Eintracht Frankfurt mit Zuber (bis 46.) und Sow (ab 80.).

Rangliste:

1. RB Leipzig 7/16 (15:4). 2. Bayern München 6/15 (24:9). 3. Borussia Dortmund 6/15 (13:2). 4. Bayer Leverkusen 6/12 (10:5). 5. Union Berlin 7/12 (16:7). 6. Borussia Mönchengladbach 6/11 (9:8). 7. VfB Stuttgart 7/10 (13:9). 8. Werder Bremen 7/10 (9:9). 9. Augsburg 7/10 (9:10). 10. Eintracht Frankfurt 7/10 (10:12). 11. Wolfsburg 6/8 (5:4). 12. Hoffenheim 6/7 (10:10). 13. Hertha Berlin 7/7 (13:13). 14. SC Freiburg 7/6 (8:16). 15. Arminia Bielefeld 7/4 (4:15). 16. 1. FC Köln 7/3 (7:12). 17. Schalke 04 7/3 (5:22). 18. Mainz 05 7/1 (7:20).