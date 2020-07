Valon Behrami droht weiter der Abstieg Valon Behrami hätte mit Genoa in der vorletzten Serie-A-Runde den Klassenerhalt sichern können. Nach dem 0:5 bei Sassuolo muss der nach einer Stunde eingewechselte Schweizer bis zuletzt zittern.

Valon Behrami kämpft weiterhin gegen den Abstieg KEYSTONE/EPA/PAOLO MAGNI

Während Genoa unterging, konnte das auf dem Abstiegsplatz liegende Lecce in Udine 2:1 gewinnen. Dank dem Siegtreffer in der 81. Minute von Gianluca Lapadula, der in der vergangenen Saison für Genoa spielte, verkürzten die Süditaliener den Rückstand gegenüber Genoa auf einen Punkt. Am Sonntag kommt es zum Fernduell gegen den Abstieg: Genoa spielt daheim gegen Hellas Verona, Lecce empfängt Parma. Die anderen zwei Absteiger stehen mit SPAL Ferrara und Brescia schon fest.

Die Europacup-Plätze sind ebenfalls schon fix: Die AC Milan spielt in der Europa League, hätte aber noch mehr erreichen können, wenn sie vor der Corona-Pause so stark aufgetreten wäre wie danach. Beim 4:1 gegen die Sampdoria Genua blieb Milan zum elften Mal seit Ende Juni ungeschlagen. Zlatan Ibrahimovic war mit zwei Toren und einer Vorlage entscheidend. Im laufenden Monat hat der 38-Jährige zehn Skorerpunkte gesammelt.

Im Rennen um den Torschützenkönig der Serie A kann der erst im Januar zu Milan gestossene Ibrahimovic nicht mitmischen. Der führende Ciro Immobile traf für Lazio Rom gegen Brescia zum 2:0-Schlussstand und steht nun bei 35 Toren.

Resultate und Tabelle:

Sampdoria Genua - AC Milan 1:4 (0:1). - Tore: 4. Ibrahimovic 0:1. 54. Calhanoglu 0:2. 58. Ibrahimovic 0:3. 87. Askildsen 1:3. 92. Leão 1:4. - Bemerkungen: Maroni (Sampdoria Genua) verschiesst Penalty.

Sassuolo - Genoa 5:0 (2:0). - Tore: 26. Traoré 1:0. 40. Berardi 2:0. 66. Caputo 3:0. 74. Raspadori 4:0. 77. Caputo 5:0. - Bemerkungen: Genoa mit Behrami (ab 61.).

Die weiteren Spiele der 37. Runde. Dienstag: Parma - Atalanta Bergamo 1:2. Inter Mailand - Napoli 2:0. - Mittwoch: Lazio Rom - Brescia 2:0. Udinese - Lecce 1:2. Hellas Verona - SPAL Ferrara 3:0. Cagliari - Juventus Turin 21.45. Fiorentina - Bologna 21.45. Torino - AS Roma 21.45.

1. Juventus Turin 36/83 (75:38). 2. Inter Mailand 37/79 (79:36). 3. Atalanta Bergamo 37/78 (98:46). 4. Lazio Rom 37/78 (78:39). 5. AS Roma 36/64 (71:48). 6. AC Milan 37/63 (60:46). 7. Napoli 37/59 (58:49). 8. Sassuolo 37/51 (69:62). 9. Hellas Verona 37/49 (47:48). 10. Bologna 36/46 (51:60). 11. Parma 37/46 (52:54). 12. Fiorentina 36/43 (44:47). 13. Cagliari 36/42 (50:53). 14. Udinese 37/42 (36:51). 15. Sampdoria Genua 37/41 (47:64). 16. Torino 36/39 (43:64). 17. Genoa 37/36 (44:73). 18. Lecce 37/35 (49:81). 19. Brescia 37/24 (34:78). 20. SPAL Ferrara 37/20 (26:74).