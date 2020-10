Verstärkung für den FC Zürich Der 28-jährige Ousmane Doumbia wechselt per sofort vom FC Winterthur zum FC Zürich.

Ousmane Doumbia (in rot) behauptet sich am Ball. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis in den Sommer 2022. Der Ivorer spielte bis im Sommer 2013 in seiner Heimat, ehe er in die Schweiz zu Servette wechselte. Ousmane ist der jüngere Bruder des früheren YB-Goalgetters Seydou Doumbia.