Vögele scheitert auch in Palermo in Startrunde Stefanie Vögele wartet weiter seit April auf ein Erfolgserlebnis auf gehobener Turnierstufe. Eine Woche nach dem frühen Aus in Lausanne scheitert die Aargauerin auch in Palermo in der Startrunde.

Stefanie Vögele verliert in Palermo nach vergebenen Satzbällen (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

Gegen die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA 280) verlor Vögele nach drei vergebenen Satzbällen im Tiebreak des zweiten Satzes 2:6, 6:7 (6:8). Im ersten Durchgang hatte Vögele 2:0 geführt, ehe sie sechs Games in Folge abgab.

Schon vor dem Turnier in Sizilien stand fest, dass Vögele in gut einem Monat am US Open die Qualifikation wird bestreiten müssen.