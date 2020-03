Volleyball-Meisterschaft wird abgebrochen Die Volleyball-Meisterschaft wird per sofort eingestellt. Der Saisonabbruch gilt für alle Ligen in der Schweiz.

Der Meisterschaftsbetrieb im Schweizer Volleyball wird nach einem Unterbruch der NLA-Playoffs nicht wieder aufgenommen KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Die nationale Meisterschaft könne aufgrund der sich rasant verändernden Situation rund um das Coronavirus und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken nicht weitergeführt werden, teilte Swiss Volley mit. Damit entfallen auch die für Ende März geplanten Cupfinals.

Noch unklar ist, wie die Meister- und Cupsieger-Titel vergeben werden. Auch sämtliche Auf-/Abstiegsfragen und die Vergabe der Startplätze in den Europacup-Wettbewerben müssen noch geklärt werden. Swiss Volley will in Rücksprache mit den involvierten Gremien zu einem späteren Zeit darüber informieren. Die Klubs haben keine Entscheidungskompetenzen.