Vom 2:0 zum 2:2: Köln verspielt gegen Mainz den Heimsieg Der 1. FC Köln verspielt beim Restart der Bundesliga den Heimsieg gegen das abstiegsgefährdete Mainz leichtfertig.

Mainz' Torschütze Pierre Kunde Malong (vorne in Schwarz) im Zweikampf mit dem Kölner John Cordoba KEYSTONE/EPA/LARS BARON / POOL

(sda)

Die Kölner, die vor dem Corona-Unterbruch drei von vier Spiele gewonnen hatten, mussten sich nach einer 2:0-Führung nach einer Stunde noch mit einem 2:2 begnügen. Dadurch verpasste der «Effzeh» den erstmaligen Sprung in dieser Saison in die vordere Tabellenhälfte.

Das Unentschieden nach klarem Rückstand fühlte sich am Ende für den Mainzer Trainer Achim Beierlorzer wie ein Sieg an; er war im letzten November beim 1. FC Köln entlassen worden und wechselte kurz darauf nach Mainz. Ohne Beierlorzer rückte Köln in der Rangliste vom 17. auf den 10. Platz vor. Mainz dagegen blieb auch unter Beierlorzer ein Abstiegskandidat.

Der Kameruner Pierre Kunde Malong erzielte in der 72. Minute den sehenswerten 2:2-Ausgleich für Mainz. Der Afrikaner, der neben dem Schweizer Edimilson Fernandes im zentralen Mittelfeld spielte, traf nach einem Solo über 40 Meter.

Telegramm:

1. FC Köln - Mainz 2:2 (1:0). - Tore: 5. Uth (Foulpenalty) 1:0. 53. Kainz 2:0. 61. Awoniyi 2:1. 72. Kunde Malong 2:2. - Bemerkung: Mainz mit Edimilson Fernandes (bis 69.).

Weiteres Spiel vom Sonntag: Union Berlin - Bayern München (18.00 Uhr).

Rangliste:

1. Bayern München 25/55 (73:26). 2. Borussia Dortmund 26/54 (72:33). 3. Borussia Mönchengladbach 26/52 (52:31). 4. RB Leipzig 26/51 (63:27). 5. Bayer Leverkusen 25/47 (45:30). 6. Wolfsburg 26/39 (36:31). 7. SC Freiburg 26/37 (35:36). 8. Schalke 04 26/37 (33:40). 9. Hoffenheim 26/35 (35:46). 10. 1. FC Köln 26/33 (41:47). 11. Hertha Berlin 26/31 (35:48). 12. Union Berlin 25/30 (32:41). 13. Eintracht Frankfurt 25/28 (39:44). 14. Augsburg 26/27 (37:54). 15. Mainz 05 26/27 (36:55). 16. Fortuna Düsseldorf 26/23 (27:50). 17. Werder Bremen 24/18 (27:55). 18. Paderborn 26/17 (30:54).